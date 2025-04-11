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Более 100 тонн мяса экспортировали из Ростовской области за неделю

Из Ростовской области в Саудовскую Аравию, Гонконг, ОАЭ и Бенин отправили мясо птицы.

Источник: Комсомольская правда

За неделю из Ростовской области экспортировали 104 тонны птичьего мясо. Из них 25 тонн отправили в Гонконг, 27 тонн — в Бенин, 25 тонн — в Саудовскую Аравию и еще 27 тонн — в ОАЭ. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Ростовской области.

— Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям стран-импортеров. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что донской предприниматель подменил срок годности мяса. Сделать это он смог во время переоформления документов.