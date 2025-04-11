Более 100 тонн мяса экспортировали из Ростовской области за неделю

За неделю из Ростовской области экспортировали 104 тонны птичьего мясо. Из них 25 тонн отправили в Гонконг, 27 тонн — в Бенин, 25 тонн — в Саудовскую Аравию и еще 27 тонн — в ОАЭ. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Ростовской области.