ГАИ сказала про новые знаки и дорожную разметку в Минске в 2025 году. Подробности рассказали в сюжете на телеканале «Беларусь 1». Видео опубликовано в официальном телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В сюжете сказано, что в Минске в 2025 году готовятся к масштабному обновлению дорожной инфраструктуры. В планах — привести в порядок примерно 9,8 миллиона квадратных метров дорожного полотна. Но особое внимание будет уделено именно дорожной разметке через увеличение ее объема и при использовании современных и более долговечных материалов.
В сюжете уточнили, что без внимания не останутся и пешеходные переходы. Указанную разметку также обновят. На «Беларусь 1» проинформировали, что на дорогах появится специальная синяя разметка.
— В городе Минске будет применяться новая разметка синего цвета. Она будет наноситься на дорожной разметке 1.8 либо 1.1, разделяющей в зоне парковочных мест проезжую часть от парковок в центральной части города. Это преимущественно будет применяться на тех участках, где за остановку-стоянку осуществляется плата, — уточнил заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.
Кроме того, в числе новшеств новые дорожные и знаки и разметка, которые дополнительно информируют водителей про наличие зоны посадки и высадки юных пассажиров. Ливанович пояснил, что на показанном знаке написано, что нужно высадить ребенка и проезжать дальше.
В Минске появятся новые знаки и дорожная разметка в 2025 году. Фото: скриншот с видео «Беларусь 1».
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