ГАИ сказала про новые знаки и дорожную разметку в Минске в 2025 году

В сюжете сказано, что в Минске в 2025 году готовятся к масштабному обновлению дорожной инфраструктуры. В планах — привести в порядок примерно 9,8 миллиона квадратных метров дорожного полотна. Но особое внимание будет уделено именно дорожной разметке через увеличение ее объема и при использовании современных и более долговечных материалов.