В Крыму все пляжи полностью очистили от мазута, заявил Аксенов

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС.