Автомобильное топливо подорожает в Беларуси с 12 апреля, в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе организации «Белнефтехим».
Уточняется, что с названной даты уровень предельных максимальных розничных цен на автомобильное топливо на АЗС изменится на две копейки. Сообщается, что стоимость АИ-95-К5-Евро составил 2,54 рубля. Кроме того, цена АИ-98-К5-Евро будет 2,76 рубля, а АИ-92-К5-Евро — 2,44 рубля. Вместе с тем стоимость дизеля с 12 апреля будет 2,54 рубля.
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