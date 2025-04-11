Автомобильное топливо подорожает в Беларуси с 12 апреля, в субботу

Уточняется, что с названной даты уровень предельных максимальных розничных цен на автомобильное топливо на АЗС изменится на две копейки. Сообщается, что стоимость АИ-95-К5-Евро составил 2,54 рубля. Кроме того, цена АИ-98-К5-Евро будет 2,76 рубля, а АИ-92-К5-Евро — 2,44 рубля. Вместе с тем стоимость дизеля с 12 апреля будет 2,54 рубля.