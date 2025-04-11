Центр Кишинева после марафона не разблокируют: Открывается мотосезон

12 апреля, с 13:00 до 14:30, в центре столицы соберутся мотоциклисты в связи с открытием мотосезона. Об этом сообщает Генинспекторат полиции (ГИП).
Во время мероприятия движение по проспекту Штефана чел Маре, на участке между улицами Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони и Мария Чеботарь, будет перекрыто с перенаправлением транспорта на соседние улицы.
«Мотоциклисты обсудят с полицейскими вопросы безопасности на дорогах, после чего отправятся в организованный мотопробег в сопровождении патрульных экипажей», — отметили в ГИП.