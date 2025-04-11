Ветер до 15 метров в секунду и гололедица ожидаются в Петербурге 12 апреля

Петербург продолжает находиться в центре североатлантического циклона, который стал причиной апрельского снегопада. Сегодня, 11 апреля, на дорожках и тротуарах скользко, но напряженная дорожная ситуация будет наблюдаться еще и завтра. О подробностях сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.
— По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 12 апреля в Северной столице ожидается снег с дождем и гололедица. Порывы ветра местами могут достигать до 15 метров в секунду, — предупредили спасатели.
Особенно осторожными следует быть автомобилистам, которые при первом же тепле решили сменить зимнюю резину на летнюю. Только за утром в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» во «ВКонтакте» сообщили о сразу нескольких дорожных авариях.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, когда весна снова вернется в Северную столицу. Скажем сразу, что строить планы на приятную прогулку на свежем воздухе можно уже на этих выходных.