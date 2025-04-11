Ветер до 15 метров в секунду и гололедица ожидаются в Петербурге 12 апреля

Особенно осторожными следует быть автомобилистам, которые при первом же тепле решили сменить зимнюю резину на летнюю. Только за утром в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» во «ВКонтакте» сообщили о сразу нескольких дорожных авариях.