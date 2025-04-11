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Стало известно, где отключат свет с 14 по 16 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» — «Самарские РС» неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику.

14.04.2025 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташла;

14.04.2025 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Удачный;

14.04.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Запрудный.

14.04.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красное поселение.

14.04.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):

Елховский район:

с. Нижняя Кондурча.

14.04.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):

Елховский район:

п. Казачий.

14.04.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):

Елховский район:

п. Елховое Озеро.

14.04.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):

Елховский район:

п. Солонцовка.

15.04.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Алимовка.

15.04.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):

Самарская область, Сергиевский район:

с. Верхняя Орлянка (ул. Фрунзе).

16.04.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красный Городок.

16.04.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):

Сергиевский район:

х. Вольница.

16.04.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лесозавод.

16.04.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Покровское.

16.04.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Алимовка.

16.04.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Верхняя Орлянка (ул. Фрунзе).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.