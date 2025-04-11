Стало известно, где отключат свет с 14 по 16 апреля

14.04.2025 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташла;
14.04.2025 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Удачный;
14.04.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Запрудный.
14.04.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):
Елховский район:
с. Красное поселение.
14.04.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):
Елховский район:
с. Нижняя Кондурча.
14.04.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):
Елховский район:
п. Казачий.
14.04.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):
Елховский район:
п. Елховое Озеро.
14.04.2025 года с 08−00 до 16−00 (местного времени):
Елховский район:
п. Солонцовка.
15.04.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Алимовка.
15.04.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Самарская область, Сергиевский район:
с. Верхняя Орлянка (ул. Фрунзе).
16.04.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Красный Городок.
16.04.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
х. Вольница.
16.04.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Лесозавод.
16.04.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Покровское.
16.04.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Алимовка.
16.04.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Верхняя Орлянка (ул. Фрунзе).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.