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В Ростове отопительный сезон завершат 15 апреля

Глава Ростова подписал постановление об окончании отопительного сезона в городе.

Источник: Комсомольская правда

Отопительный сезон в Ростове завершат 15 апреля. Соответствующее постановление подписал глава донской столицы Александр Скрябин.

— Завершить отопительный период 2024—2025 годов в городе Ростове-на-Дону 15 апреля 2025 года, — отмечается в документе.

Также в постановлении отмечается, что компаниям, которые обеспечивают отопление и обслуживают тепловые сети в Ростове, а также управляющим организациям многоквартирных домов, независимо от формы собственности, с 15 апреля надо перевести систему отопления на летний режим работы.