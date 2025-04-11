В Ростове отопительный сезон завершат 15 апреля

Отопительный сезон в Ростове завершат 15 апреля. Соответствующее постановление подписал глава донской столицы Александр Скрябин.
— Завершить отопительный период 2024—2025 годов в городе Ростове-на-Дону 15 апреля 2025 года, — отмечается в документе.
Также в постановлении отмечается, что компаниям, которые обеспечивают отопление и обслуживают тепловые сети в Ростове, а также управляющим организациям многоквартирных домов, независимо от формы собственности, с 15 апреля надо перевести систему отопления на летний режим работы.