В Ростове отопительный сезон завершат 15 апреля

Также в постановлении отмечается, что компаниям, которые обеспечивают отопление и обслуживают тепловые сети в Ростове, а также управляющим организациям многоквартирных домов, независимо от формы собственности, с 15 апреля надо перевести систему отопления на летний режим работы.