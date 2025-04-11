На Крымском мосту сократят время ожидания досмотра — Аксенов

«Мы с Минтрансом и ФСБ прорабатываем еще ряд механизмов по увеличению пропускной способности (моста — ред.). Понимаем, что необходимо сделать, какие инженерные мероприятия провести. Постараемся максимально приложить усилия, чтобы время ожидания на Крымском мосту было не более часа», — сказал он.