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На Крымском мосту сократят время ожидания досмотра — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. В курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

Источник: РИА "Новости"

«Мы с Минтрансом и ФСБ прорабатываем еще ряд механизмов по увеличению пропускной способности (моста — ред.). Понимаем, что необходимо сделать, какие инженерные мероприятия провести. Постараемся максимально приложить усилия, чтобы время ожидания на Крымском мосту было не более часа», — сказал он.

Аксенов подчеркнул, что проезд по Крымскому мосту абсолютно безопасен.

Глава республики также обратился к правительству с просьбой в два раза увеличить срок, за который можно приобрести билеты на поезда в Крым.

«Просьба с точки зрения железной дороги — увеличить глубину бронирования до 180 дней. Сегодня 90 дней составляет. Предварительно коллеги готовы нас поддержать», — сказал глава республики.