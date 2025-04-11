35 километров рвов прокопают в Челябинске для защиты от огня

Специализированная техника обновляет и роет новые минерализованные полосы. Неглубокие канавы общей протяжённостью порядка 35 километров подобно военным окопам будут служить оборонительными линиями, мешающими распространению огня. Выкапывают их обычно на границах лесных массивов или рядом с жилыми домами.
Чтобы снизить вероятность возникновения пожаров, во всех лесах Челябинска также проводятся субботники. Люди собирают листья, ветки, сухостой, горючий мусор. За проведением подобных мероприятий следит глава города Алексей Лошкин.
Администрация Челябинска напоминает, что разводить костры в лесах строго запрещено. Огонь распространяется быстро, потому любое возгорание может привести к пожару. В случае возникновения ЧС её виновников привлекут к административной или уголовной ответственности.