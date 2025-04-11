Ричмонд
+11°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раис Татарстана открыл в Казани новую мечеть «Камиль»

Сегодня в поселке Мирный (Казань) Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл новую мечеть Камиль. Прихожане впервые совершили здесь пятничную молитву под руководством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

Источник: ИА Татар-информ

Важный вклад в возведение мечети внесла семья гендиректора «Казан Экспо» Роберта Миннегалиева. Названа мечеть именем «Камиль» в память о сыне Камиле Миннегалиеве.

Комплекс мечети «Камиль» расположен в поселке Мирный, по улице Новосельская, 105 Б. Рядом с мечетью расположено административное здание, где находятся тахаратханэ, кабинет имама и маджлисхана с женским залом.

«Поскольку у жителей данного поселка часто возникают серьезные проблемы с водой мы специально построили родник. Чистейшая вода и серьезная система очистки», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» Миннигалиев.

Имамом мечети «Камиль» стал муфтий Татарстана.