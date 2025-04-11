Раис Татарстана открыл в Казани новую мечеть «Камиль»

Важный вклад в возведение мечети внесла семья гендиректора «Казан Экспо» Роберта Миннегалиева. Названа мечеть именем «Камиль» в память о сыне Камиле Миннегалиеве.
Комплекс мечети «Камиль» расположен в поселке Мирный, по улице Новосельская, 105 Б. Рядом с мечетью расположено административное здание, где находятся тахаратханэ, кабинет имама и маджлисхана с женским залом.
«Поскольку у жителей данного поселка часто возникают серьезные проблемы с водой мы специально построили родник. Чистейшая вода и серьезная система очистки», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» Миннигалиев.
Имамом мечети «Камиль» стал муфтий Татарстана.