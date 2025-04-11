Перед Пасхой стоимость десятка яиц в Ростовской области достигла 115 рублей

Средняя цена десятка куриных яиц в Ростовской области достигла 115 рублей. Об этом сообщает Ростовстат.
Самые дешевые яйца продают в Волгодонске и Сальске. За десяток просят 93 рубля и 96 рублей соответственно. Чуть дороже яйца можно купить в Шахтах — 104 рубля за десяток. В Ростове цены на этот продукт составляют 105 рублей.
А вот в Таганроге и Миллерово цены на яйца самые высокие. В магазинах их продают по 114 и 113 рублей.
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