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Перед Пасхой стоимость десятка яиц в Ростовской области достигла 115 рублей

В Ростовстате рассказали, где в Ростовской области продают самые дешевые яйца.

Источник: Комсомольская правда

Средняя цена десятка куриных яиц в Ростовской области достигла 115 рублей. Об этом сообщает Ростовстат.

Самые дешевые яйца продают в Волгодонске и Сальске. За десяток просят 93 рубля и 96 рублей соответственно. Чуть дороже яйца можно купить в Шахтах — 104 рубля за десяток. В Ростове цены на этот продукт составляют 105 рублей.

А вот в Таганроге и Миллерово цены на яйца самые высокие. В магазинах их продают по 114 и 113 рублей.

Ранее в Ростовской области подсчитали, во сколько обойдётся пасхальный кулич.