Перед Пасхой стоимость десятка яиц в Ростовской области достигла 115 рублей

Самые дешевые яйца продают в Волгодонске и Сальске. За десяток просят 93 рубля и 96 рублей соответственно. Чуть дороже яйца можно купить в Шахтах — 104 рубля за десяток. В Ростове цены на этот продукт составляют 105 рублей.