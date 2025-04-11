Тысячу подростков трудоустроят в ОЭЗ «Алабуга»

«РСО ведут набор школьников в возрасте от 16 до 17 лет на всероссийский проект трудовых отрядов подростков “Алабуга ТОП”. Проект будет реализован летом 2025 года на территории особой экономической зоны “Алабуга”, его участниками станут 1 тыс. подростков со всей страны», — говорится в сообщении.
Впервые проект был реализован в 2024 году и этим летом масштабируется в три раза — как по числу участников, так и по количеству мероприятий.
По словам председателя правления РСО, депутата Госдумы Юлии Дрожжиной, проект доказал свою эффективность, вызвав положительный интерес как у подростков, так и у родителей.
С каждым годом направление трудовых отрядов подростков набирает обороты. В Республике Татарстан мы уже во второй раз запускаем всероссийский проект, который дает ребятам из разных регионов страны первый реальный опыт работы. И молодежь, и работодатели остались довольны — ребята показали себя как надежные и ответственные сотрудники. Спасибо особой экономической зоне «Алабуга» за партнерство — вместе мы открываем подросткам дверь в профессиональное будущее.
Участникам проекта будет предоставлен организованный проезд от места проживания до «Алабуги» и обратно, а также обеспечены трехразовое питание и проживание. Подростки будут трудиться под руководством наставников из числа студенческих отрядов, выполняя работу офис-менеджеров, подсобных рабочих и сотрудников по уборке территории. Заявки на участие в проекте принимаются через региональные отделения студенческих отрядов.