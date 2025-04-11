Тысячу подростков трудоустроят в ОЭЗ «Алабуга»

С каждым годом направление трудовых отрядов подростков набирает обороты. В Республике Татарстан мы уже во второй раз запускаем всероссийский проект, который дает ребятам из разных регионов страны первый реальный опыт работы. И молодежь, и работодатели остались довольны — ребята показали себя как надежные и ответственные сотрудники. Спасибо особой экономической зоне «Алабуга» за партнерство — вместе мы открываем подросткам дверь в профессиональное будущее.