13 и 20 апреля в Воронеже пустят специальные автобусы к городским кладбищам

В Воронеже организуют специальные автобусы к городским кладбищам на ближайшие церковные праздники, ведь в эти дни будет запрещено парковаться возле погостов на личном транспорте, сообщили в мэрии.
В частности, на Вербное воскресенье, 13 апреля, с 8.00 до 15.00 воронежцев отвезут к кладбищам автобусы: «ул. Остужева — Восточное (Левобережное) кладбище», «мкр. Озерки» — Институт — Восточное (Левобережное) кладбище«, “з-д ГОО — Никольское кладбище”, “Центральный рынок — Юго-Западное кладбище”, “мкр. Отрожка — Буденновское кладбище”.
Перевозчики, обслуживающим автобусные маршруты, путь следования которых проходит вблизи городских кладбищ, увеличат количество автобусов на случай повышенного пассажиропотока. Это касается маршрутов №№ 15и 76 (Юго-Западное кладбище), №№ 8, 17, 60 (Лесное кладбище), №№ 5, 9ка, 9кс, 25, 35, 37, 38, 46, 47, 49, 51, 69, 75, 77, 80, 90, 94, 95, 97 (Коминтерновское кладбище), №№ 13 и 38 (Восточное кладбище), №№ 23, 24, 73 (Правобережное кладбище), № 46 (Подгоренское кладбище).
На Пасху 20 апреля с 8.00 до 15.00 будут курсировать специальные автобусы по направлениям:
— «ул. Остужева — Восточное (Левобережное) кладбище»;
— «мкр. Озерки» — Институт — Восточное (Левобережное) кладбище";
— «ул. Ростовская (сквер) — Восточное (Левобережное) кладбище»;
— «ул. Хользунова — Лесное кладбище»;
— «ост. “Храм” — ост. “Универсам “Молодежный” — Лесное кладбище”;
— «Юго-Западный рынок — Лесное кладбище»;
— «ж-д вокзал Воронеж-1 — Правобережное кладбище (мкр. Шилово)»;
— «Лесное кладбище — Правобережное кладбище (мкр. Шилово)»;
— «мкр. Отрожка — Буденновское кладбище»;
— «ж-д вокзал “Воронеж-1” — Подгоренское кладбище»;
— «Центральный рынок — Юго-Западное кладбище»;
— «ул. Хользунова — Юго-Западное кладбище»;
— «з-д ГОО — Никольское кладбище»;
— «ДК им. Кирова — Цирк — ул. 9 Января (Луч) — Лесное кладбище».