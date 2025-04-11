В Иркутске количество вредных выбросов снизилось на 46%

В Иркутске на 46% снизился уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, если сравнивать с показателями 2023 года, то количество вредных веществ упало с 148,6 тысяч тонн до 80,4 тысяч тонн.
— С 1 сентября 2023 мы входим в расширенный перечень городов-участников федерального проекта «Чистый воздух». Целью является снижение выбросов по 39 приоритетным (опасным) загрязняющим веществам, которые оказывают наибольшее негативное влияние на природу и организм человек. К 2030 году снизим показатель на 20%, к 2036-му — на 50% по отношению к значениям 2020 года, — прокомментировала заместитель начальника отдела охраны окружающей среды мэрии Валентина Сафонова.
А как собираются достигнуть данных показателей? Планируется развивать сеть центрального теплоснабжения, реконструировать мазутные и угольные котельные и многое другое.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полиция начала проверку после того, как 12-летний школьник получил травму головы в игровой комнате.