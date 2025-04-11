Стало известно, зачем Уиткофф приехал в петербургский отель

Как пишет корпоративное издание «Металлоснабжение и сбыт», стороны поприветствовали друг друга, а после разошлись по своим делам — участники конференции уехали на экскурсию на завод, а Стивен Уиткофф «отправился отдохнуть в отель и готовиться к встрече с президентом Владимиром Путиным, которая, по данным СМИ, может состояться уже сегодня».
ТАСС передавал, что в гостинице Уиткоффа встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который с февраля выступает спецпредставителем российского президента. В Петербурге находится и глава РФ Владимир Путин. Будет ли встреча Путина с Уиткоффом — неизвестно, Песков не стал подтверждать эту информацию.