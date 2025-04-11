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Туман и гололед ожидаются в Башкирии

Жителей Башкирии предупредили о гололеде и тумане.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии испортится погода. Об этом предупреждает МЧС республики.

По информации ведомства, завтра, 12 апреля, в регионе прогнозируется сильный ветер. Порывы воздушного потока будут достигать 14 м/с. Также синоптики обещают туман в ночные и утренние часы на некоторых республиканских дорогах. Из-за дымки видимость на трассах упадет до 1−2 км.

Температура воздуха ночью субботы составит +2,-3°, при прояснениях до −8°, днем +7,+12°.

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