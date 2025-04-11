Четыре деревянных дома XIX века в Москве признали памятниками архитектуры регионального значения

«Новый статус теперь имеют особняки, расположенные по следующим адресам: ул. Малая Семеновская, д. 11; ул. Русаковская, д. 19, стр. 3; ул. Вековая, д. 20/13. В реестр также вошел главный дом усадьбы Петрово-Соловово — Шиллер, находящийся по адресу: ул. Долгоруковская, д. 25, стр. 1. Все дома сохранили уникальное архитектурное оформление и обладают исторической ценностью. Ранее они имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия», — говорится в сообщении.
Уточняется, что этот статус обеспечивает государственную охрану объектам — они не подлежат сносу. Владельцы и арендаторы зданий не имеют права проводить какие-либо работы без согласования с городом. Кроме того, они должны делать все возможное для сохранения этих объектов.
Купеческий особняк на ул. Малая Семеновская был построен в 1886—1888 годах для купца Николая Егорова. Одноэтажный деревянный дом на каменном основании украшен резными наличниками с гирляндами и декоративным карнизом. Внутри сохранился изразцовый камин. После банкротства владельца здание перешло к его дочери, позже здесь располагались женское училище и школа.
Дом пивовара на ул. Русаковская был возведен в конце 1850-х годов мещанином Василием Голиковым. Двухэтажный особняк (каменный низ, деревянный верх) в 1911 году перешел к пивоваренной компании «Вакано и Рихтер». Фасады украшены сергиево-посадской резьбой. В советский период здание использовалось как склад.
Доходный дом на ул. Вековая также получил статус памятника архитектуры. Здание построено в 1852 году ямщиком Василием Ширяевым. Двухэтажный дом с каменным первым этажом сохранил оригинальные наличники, пилястры и резной карниз. Изначально сдавался внаем, сейчас здесь размещены конференц-зал и офисы.
Усадьба на ул. Долгоруковская известна с 1803 года. После пожара 1812 года она была перестроена, а в 1897 году реконструирована архитектором Николаем Ивановым. В XX веке в здании работала студия «Союзмультфильм». Эклектичный фасад украшают наличники, сандрики и карнизы.