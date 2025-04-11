Четыре деревянных дома XIX века в Москве признали памятниками архитектуры регионального значения

Уточняется, что этот статус обеспечивает государственную охрану объектам — они не подлежат сносу. Владельцы и арендаторы зданий не имеют права проводить какие-либо работы без согласования с городом. Кроме того, они должны делать все возможное для сохранения этих объектов.