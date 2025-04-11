В Уфе из-за непогоды перенесли мероприятия к 80-летию Победы

В ряде районов Уфы из-за непогоды перенесли мероприятия, посвященные к 80-летию Победы. Как сообщили в администрации Ленинского района, мастер-класс «Вальс Победы» в парке «Волна» и концерт в сквере имени Мустая Карима перенесены на 19 апреля.