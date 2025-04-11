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В Уфе из-за непогоды перенесли мероприятия к 80-летию Победы

В ряде районов Уфы из-за непогоды перенесли мероприятия, посвященные к 80-летию Победы. Как сообщили в администрации Ленинского района, мастер-класс «Вальс Победы» в парке «Волна» и концерт в сквере имени Мустая Карима перенесены на 19 апреля.

Источник: Башинформ

Концерт «Весна Победы», который должен был пройти 12 апреля в сквере Первому учителю, отменяется, сообщили в администрации Октябрьского района Уфы.

В остальных районах мероприятия проходят по плану.