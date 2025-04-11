«Атомфлот» сделает подарок рыбаку, который проспал идущий мимо ледокол

В пятницу в нескольких группах в соцсети «ВКонтакте», в частности, «Охота и Рыбалка | Рыболовно Охотничье — Братство» появилось видео, на котором запечатлена синяя палатка на льду, а мимо нее, буквально в нескольких метрах, идет ледокол «Арктика». Голос за кадром, видимо, принадлежащий одному из приятелей находящегося в палатке рыбака, сообщает, что «лысый все проспал».