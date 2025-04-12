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Кроссворд на 12 апреля 2025

12 апреля отмечаем День космонавтики — дату первого полета человека в космос. Спутники, космические станции, выход в открытый космос — все это стало возможным благодаря мужеству и науке. Предлагаем вспомнить ключевые моменты космической эры и проверить свои знания с помощью нашего кроссворда.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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