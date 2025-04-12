Кроссворд на 12 апреля 2025

12 апреля отмечаем День космонавтики — дату первого полета человека в космос. Спутники, космические станции, выход в открытый космос — все это стало возможным благодаря мужеству и науке. Предлагаем вспомнить ключевые моменты космической эры и проверить свои знания с помощью нашего кроссворда.