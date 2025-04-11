Подмосковные врачи удалили подростку 14 лишних зубов

Как уточняется, пациента госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии для проведения операции. «Такая врожденная патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала ретенцию, задержку роста средних зубов. Под общей анестезией мы провели мальчику операцию по удалению зубов. Благодаря опыту команды, операция длилась два часа и прошла успешно», — приводит пресс-служба слова челюстно-лицевого хирурга Сергея Вардугина.