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Подмосковные врачи удалили подростку 14 лишних зубов

Врачи детского клинического центра имени Рошаля удалили пациенту 14 лишних зубов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Источник: Benyamin Bohlouli/CC0

«В детский клинический центр имени Рошаля на плановое лечение поступил 15-летний подросток с неправильным прикусом. После тщательного обследования, включающего консультации с ортодонтом, челюстно-лицевым хирургом и мультиспиральную компьютерную томографию челюсти, врачи обнаружили у мальчика 14 лишних зубов», — говорится в сообщении.

Как уточняется, пациента госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии для проведения операции. «Такая врожденная патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала ретенцию, задержку роста средних зубов. Под общей анестезией мы провели мальчику операцию по удалению зубов. Благодаря опыту команды, операция длилась два часа и прошла успешно», — приводит пресс-служба слова челюстно-лицевого хирурга Сергея Вардугина.

В ведомстве добавили, что в настоящее время пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке домой.