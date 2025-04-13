Ответы на кроссворд от 12 апреля 2025: интересные факты про День космонавтики

1. Галилей

В 1609 году Галилей создал первый телескоп и направил его в небо, совершив открытия, которые потрясли современников и вызвали споры. Он обнаружил горы на Луне, раскрыл звездную структуру Млечного Пути и, самое главное, открыл четыре спутника Юпитера (1610), названные им в честь покровителя «Медичийскими звездами», сейчас — галилеевы спутники. Свои открытия Галилей описал в книге «Звёздный вестник», которая имела огромный успех и сделала телескоп популярным по всей Европе. Венецианский сенат, в знак благодарности, назначил Галилея пожизненным профессором. Вскоре телескопами обзавелись Кеплер и Клавиус, подтвердившие открытия Галилея.