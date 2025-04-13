Ответы на кроссворд от 12 апреля 2025: интересные факты про День космонавтики

По горизонтали:
1. Гагарин
Юрий Гагарин стал первым человеком в истории, покорившим космос 12 апреля 1961 года. Его 108-минутный полет на корабле «Восток-1», который стартовал с Байконура и завершился посадкой в Саратовской области, ознаменовал новую эру в освоении космоса. Мгновенно став мировой знаменитостью, Гагарин активно путешествовал, занимался общественной деятельностью, получил образование в Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского и планировал новые космические миссии. 12 апреля объявлено Днем космонавтики в честь этого знаменательного события.
2. Лайка
3 ноября 1957 года советский Союз запустил в космос корабль «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту. Лайка стала первым животным на орбите, но, к сожалению, этот полет был экспериментом без возврата. Ожидалось, что Лайка пробудет на орбите неделю, но она погибла от перегрева через несколько часов после запуска.
3. Мильтон
В «Потерянном рае», опубликованном в 1667 году, Джон Мильтон использует понятия «хаос» и «тьма» для описания пространства между адом и небом. Он также применяет термин «космос» для обозначения области, находящейся за пределами земного неба.
4. Парк
В 2021 году в Саратовской области, в честь 60-летия полета Юрия Гагарина, был открыт Парк покорителей космоса его имени. Выбор места обусловлен тесной связью первого космонавта с регионом: здесь он учился, совершил первый полет в аэроклубе и приземлился после своего исторического полета на «Востоке-1»". Цель создания парка — увековечить память Гагарина и популяризировать историю космонавтики. Проект задуман как уникальный мемориально-образовательный комплекс под открытым небом.
5. Парус
Солнечный парус — технология движения космических аппаратов, использующая давление солнечного света (или лазера) на зеркальную поверхность. Идея, предложенная в 1920-х годах русским ученым Фридрихом Цандером, основана на том, что фотоны, частицы света, передают импульс освещаемой поверхности, создавая давление. Это давление, впервые измеренное Петром Лебедевым в 1900 году, используется для приведения аппарата в движение. Солнечные паруса, как концепция, нашли отражение и в популярной культуре, например, в анимационном фильме Disney «Планета сокровищ» и игре по его мотивам.
6. Старт
Ровно через 20 лет после полета Гагарина, 12 апреля 1981 года, стартовала американская программа «Спейс Шаттл» («Космическая транспортная система»). Шаттлы, как предполагалось, должны были многократно курсировать между Землей и околоземной орбитой, доставляя грузы в обоих направлениях.
По вертикали:
1. Галилей
В 1609 году Галилей создал первый телескоп и направил его в небо, совершив открытия, которые потрясли современников и вызвали споры. Он обнаружил горы на Луне, раскрыл звездную структуру Млечного Пути и, самое главное, открыл четыре спутника Юпитера (1610), названные им в честь покровителя «Медичийскими звездами», сейчас — галилеевы спутники. Свои открытия Галилей описал в книге «Звёздный вестник», которая имела огромный успех и сделала телескоп популярным по всей Европе. Венецианский сенат, в знак благодарности, назначил Галилея пожизненным профессором. Вскоре телескопами обзавелись Кеплер и Клавиус, подтвердившие открытия Галилея.
2. Люси
Пульсирующий белый карлик BPM 37093, получивший имя «Люси» в честь песни The Beatles, выделяется среди подобных звезд. Его масса значительно превышает солнечную, около 1.1 массы Солнца, а водородная атмосфера окружает алмазное ядро.
3. Гимн
«Трава у дома» (музыка Владимира Мигули, стихи Анатолия Поперечного) получила широкую известность в исполнении группы «Земляне». В 2009 году песня официально стала «Гимном российской космонавтики». Неофициально, она давно стала символом космонавтики: звучала в мультфильме «Ну, погоди!», использовалась в фильмах о 80-х и стала традиционной песней, сопровождающей космонавтов перед стартом космического корабля, когда экипаж выходит из гостиницы к автобусу, который затем отвозит их на взлетную площадку космодрома.
4. Аромат
Японская фирма Shiseido создала новый аромат Zen на основе розы, выращенной в космосе. Специалисты International Flavors & Fragrances (IFF) выяснили, что в невесомости роза сорта Overnight Scentsation источает аромат, отличный от земного — более сладкий. Этот сорт был выбран из-за сильного запаха и компактного размера, что позволило разместить его в теплице на борту шаттла в 1998 году. Для анализа аромата использовался метод сбора душистых веществ с помощью специальных палочек.
5. Кедр
Позывной Юрия Гагарина, «Кедр», был выбран в русле советской традиции присваивать космонавтам и кораблям «природные» имена. Подобные позывные, использовавшиеся для простоты и конфиденциальности радиосвязи, были характерны для первых космических миссий. Так, Герман Титов был «Орлом», а корабли получали имена вроде «Байкал» или «Тополь».
6. Ночь
Юрьева ночь — международный праздник, которые отмечается 12 апреля в память о первом полете человека в космос, совершенном Юрием Гагариным в 1961 году. Созданный Лореттой Гидальго, Джорджем Т. Уайтсайдсом и Тришем Гарнером, праздник призван повысить интерес к исследованию космоса и вдохновить новые поколения на его изучение. Первая Юрьева ночь состоялась 12 апреля 2001 года, в 40-ю годовщину исторического события.
Интересные факты о космосе:
- Самым тихим местом на Земле считается безэховая камера в Лаборатории Орфилда, поглощающая 99,99% звуков. Однако, абсолютной тишины там достичь невозможно, так как слышны звуки тела, дыхание, кровообращение. В этой камере проводятся исследования и тестируется оборудование. NASA также использует ее для подготовки астронавтов к беззвучному космосу, где даже мощные взрывы происходят в тишине. Неподготовленные люди испытывают панику и галлюцинации в таких условиях звукового вакуума уже через несколько минут.
- Нил Армстронг — американский астронавт, вошедший в историю как первый человек, ступивший на Луну. 21 июля 1969 года в ходе миссии «Аполлон-11» он произнес знаменитую фразу: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Армстронг также был летчиком-испытателем, космическим инженером, профессором университета и военно-морским летчиком США.
- 30 июня 1908 года в районе реки Тунгуска произошел мощный взрыв, приписываемый Тунгусскому метеориту. Взрывная волна уничтожила лес на большой территории, однако обломки метеорита так и не были найдены, что делает событие одной из главных космических загадок XX века. По оценкам NASA, мощность взрыва была сравнима с термоядерным, а диаметр объекта — 75 метров. В отличие от Тунгусского феномена, после падения Челябинского метеорита было обнаружено более 100 осколков.
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