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В Госдуме предложили ввести код ОКВЭД для майнеров

Депутат Горелкин предложил ввести код ОКВЭД для майнеров криптовалют.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Первый замглавы комитета ГД по инофрмполитике Антон Горелкин считает правильным ввести код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для майнеров криптовалют.

«Надеюсь, в скором времени также будет расширена классификация и для других субъектов экономической деятельности, вынужденных использовать коды, недостаточно точно описывающие их деятельность (при том что во многих других отраслях они очень даже детальные). Например, о своем отдельном классификаторе мечтают некоторые представители рынка ЦОДов. Мне же гораздо более насущным представляется введение кода ОКВЭД для майнеров криптовалют», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил, что в июне 2024 года Минфин заявлял, что после принятия закона о майнинге поддержит эту инициативу. «Направил обращение в Росстандарт, приглашаю ведомство к диалогу по этому вопросу», — добавил парламентарий.

Госдума в июле 2024 года приняла закон, который позволил с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. В законе закреплены порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры.