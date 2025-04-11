В Госдуме предложили ввести код ОКВЭД для майнеров

«Надеюсь, в скором времени также будет расширена классификация и для других субъектов экономической деятельности, вынужденных использовать коды, недостаточно точно описывающие их деятельность (при том что во многих других отраслях они очень даже детальные). Например, о своем отдельном классификаторе мечтают некоторые представители рынка ЦОДов. Мне же гораздо более насущным представляется введение кода ОКВЭД для майнеров криптовалют», — написал он в своем Telegram-канале.