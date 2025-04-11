Лайнер с конгрессменами США на борту столкнулся с самолетом в Вашингтоне

В аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне самолет American Airlines задел крылом другой лайнер этой же авиакомпании во время руления. На борту одного из них находились трое конгрессменов США. В FAA сообщили, что в результате столкновения никто не пострадал, инцидент также не повлиял на работу авиагавани. Однако это уже не первое происшествие в данном аэропорту в январе именно здесь столкнулись вертолет ВВС США и пассажирский лайнер, что привело к гибели 67 человек. В марте едва не произошла аналогичная трагедия. Подробности в материале Газеты.Ru .