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Капремонт начинается в поликлинике Сальской ЦРБ

В Сальске в течение трех лет отремонтируют поликлинику.

Источник: Комсомольская правда

С понедельника, 14 апреля, в поликлинике Сальска начнется капитальный ремонт. Он продлится три года. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Речь идет о взрослом отделении поликлиники центральной районной больницы. Чтобы продолжить оказывать помощь пациентам, кабинеты из половины, где начнется ремонт, перенесли на другую.

Во время ремонта планируют полностью заменить коммуникации и инженерно-технические сети. Обновят кровлю и фасад здания, а еще выполнят внутреннюю отделку всех кабинетов.