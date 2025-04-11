Капремонт начинается в поликлинике Сальской ЦРБ

С понедельника, 14 апреля, в поликлинике Сальска начнется капитальный ремонт. Он продлится три года. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Речь идет о взрослом отделении поликлиники центральной районной больницы. Чтобы продолжить оказывать помощь пациентам, кабинеты из половины, где начнется ремонт, перенесли на другую.
Во время ремонта планируют полностью заменить коммуникации и инженерно-технические сети. Обновят кровлю и фасад здания, а еще выполнят внутреннюю отделку всех кабинетов.