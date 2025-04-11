Омская мэрия выставила на торги недостроенный склад

Администрация города Омска ищет покупателя на недостроенное складское помещение в Кировском округе на улице Волгоградской. Объект выставил на торги департамент имущественных отношений мэрии.
В свою очередь администрации города Омска он достался от обанкротившегося ООО «ОмскГАЗавтосервис». Здание компания строила для размещения магазина и склада готовой продукции. Так как недострой расположен на муниципальной земле, его изъяли по решению Арбитражного суда Омской области.
Готовность здания составляет 82%. Стартовая цена аукциона составляет 30, 8 млн рублей.