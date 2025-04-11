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Омская мэрия выставила на торги недостроенный склад

Объект изъяли у обанкротившегося предприятия.

Источник: Комсомольская правда

Администрация города Омска ищет покупателя на недостроенное складское помещение в Кировском округе на улице Волгоградской. Объект выставил на торги департамент имущественных отношений мэрии.

В свою очередь администрации города Омска он достался от обанкротившегося ООО «ОмскГАЗавтосервис». Здание компания строила для размещения магазина и склада готовой продукции. Так как недострой расположен на муниципальной земле, его изъяли по решению Арбитражного суда Омской области.

Готовность здания составляет 82%. Стартовая цена аукциона составляет 30, 8 млн рублей.