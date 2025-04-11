Предложена новая интерпретация уравнения Шредингера

Для описания процессов в квантовой системе часто используют сложные математические модели. Одна из проблем в описании квантовых систем заключается в решении не интегрируемых точно нелинейных обобщенных уравнений Шредингера, которые позволяют описать взаимодействие между квазичастицами. Так называют «псевдочастицы», которые ведут себя как обычные частицы, но на самом деле представляют собой группы частиц или их взаимодействия. Понимание их динамики может расширить представление о природе квантовых систем.