Ричмонд
+11°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Екатеринбурга начала борьбу с шаурмечными и киосками у ТЦ «Мегаполис»

В Екатеринбурге возле ТЦ «Мегаполис» снесут 11 ларьков.

Источник: Комсомольская правда

Власти Екатеринбурга контролируют работы по сносу киосков и ларьков. Так, спецтехника начала избавлять территорию у ТЦ «Мегаполис» от шаурмечных и других павильонов. Первым под снос попало заведение Kebab King. Всего планируется на этом участке снести 11 объектов. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал член Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

— Начаты работы по демонтажу одиннадцати объектов, которые стоят вдоль ТЦ «Мегаполис» со всех сторон. Работы будут продолжаться и далее. Объект разбирают вручную, поскольку вывезти его манипулятором нет возможности. Далее, этот киоск вывезут на специальное место хранения, — говорит Дмитрий Чукреев.

Работы на месте также контролирует директор Департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин. По его словам, предприниматели пытались помещать сносу ларька. Однако их усилия были напрасными.