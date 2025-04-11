Мэрия Екатеринбурга начала борьбу с шаурмечными и киосками у ТЦ «Мегаполис»

Власти Екатеринбурга контролируют работы по сносу киосков и ларьков. Так, спецтехника начала избавлять территорию у ТЦ «Мегаполис» от шаурмечных и других павильонов. Первым под снос попало заведение Kebab King. Всего планируется на этом участке снести 11 объектов. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал член Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
— Начаты работы по демонтажу одиннадцати объектов, которые стоят вдоль ТЦ «Мегаполис» со всех сторон. Работы будут продолжаться и далее. Объект разбирают вручную, поскольку вывезти его манипулятором нет возможности. Далее, этот киоск вывезут на специальное место хранения, — говорит Дмитрий Чукреев.
Работы на месте также контролирует директор Департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин. По его словам, предприниматели пытались помещать сносу ларька. Однако их усилия были напрасными.