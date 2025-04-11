«Яндекс Почта» работает штатно после сбоя

Ранее в пятницу россияне сообщали о проблемах в работе «Яндекс Почты». Число жалоб на работу сервиса, по данным Downdetector, начало расти в 12.45 мск, на пике в 13.15 мск их количество превысило 4 тысячи. Пользователи жаловались на проблемы с загрузкой сайта и приложения, а также со входом в личный кабинет.