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«Яндекс Почта» работает штатно после сбоя

«Яндекс» восстановил работу своего почтового сервиса после сбоя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. «Яндекс Почта» работает штатно, специалисты восстановили работу веб-версии сервиса, сообщили РИА Новости в компании.

«Пользователи испытывали сложности в работе веб-версии “Почты”. Наша команда устранила неполадки. Сейчас сервис работает в штатном режиме», — сказали в компании.

Ранее в пятницу россияне сообщали о проблемах в работе «Яндекс Почты». Число жалоб на работу сервиса, по данным Downdetector, начало расти в 12.45 мск, на пике в 13.15 мск их количество превысило 4 тысячи. Пользователи жаловались на проблемы с загрузкой сайта и приложения, а также со входом в личный кабинет.