Поезд Таганрог-Симферополь начнет курсировать в конце мая

В конце мая состоится запуск нового пассажирского поезда «Таврия» по маршруту Таганрог — Симферополь. Как сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс», первый рейс из Таганрога в Симферополь состоится 25 мая.
В его составе будут как купейные, так и плацкартные вагоны. Поезд будет проходить через Ростов-на-Дону с периодичностью один раз в два дня. Отправление запланировано на 10:55, а общее время в пути составит 19 часов и 5 минут.
В Ростове-на-Дону поезд будет стоять на станции Первомайская с 11:59 до 12:33. На следующий день в 6 утра он прибудет в Симферополь.
Первый рейс из Симферополя запланирован на 24 мая, в 13:30. Прибытие в Таганроге состоится в 6:15 следующего дня.