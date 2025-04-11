В Брянской области встретили участников акции «Эстафета Победы»

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Брянская область встретила участников международной военно-патриотической акции «Эстафета Победы», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня мы стали свидетелями знакового события — на Брянской земле встретили участников международной военно-патриотической акции “Эстафета Победы”… В этом году мы с чувством особой гордости принимаем эстафету, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Свой путь участники эстафеты начали 2 февраля, одновременно стартовав из двух городов — Бреста и Мурманска», — написал Богомаз в Telegram-канале.
По его словам, эстафета пройдет через всю Россию вдоль ее границ с южной и с северной стороны, через внешние границы стран СНГ, ее путь составит более 65 тысяч километров, а завершится она 28 мая на Поклонной горе у «Памятника пограничникам» в Москве.
Губернатор подчеркнул, что маршрут эстафеты пролегает через Брянскую область неслучайно, поскольку в годы Великой Отечественной войны жители региона мужественно сражались на фронте и трудились в тылу, проявляя невероятную силу духа.
«Отважные воины-пограничники сегодня вновь на передовой. Брянская область теперь не просто приграничный регион, она форпост на пути террористов и неонацистов. И в том, что несмотря на этот натиск, ситуация в регионе остается стабильной, немалая заслуга наших доблестных воинов-пограничников. Мы, жители приграничного региона, благодарны всем, кто стоит на страже нашего Отечества,» — добавил Богомаз.
Международная военно-патриотическая акция «Эстафета Победы» вдоль внешних границ государств — участников СНГ приурочена к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Она призвана сохранить историческую память о подвиге предшественников, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра его итогов, а также укрепить дружбу и доверительные взаимоотношения между народами государств Содружества.