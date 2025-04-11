В Брянской области встретили участников акции «Эстафета Победы»

«Отважные воины-пограничники сегодня вновь на передовой. Брянская область теперь не просто приграничный регион, она форпост на пути террористов и неонацистов. И в том, что несмотря на этот натиск, ситуация в регионе остается стабильной, немалая заслуга наших доблестных воинов-пограничников. Мы, жители приграничного региона, благодарны всем, кто стоит на страже нашего Отечества,» — добавил Богомаз.