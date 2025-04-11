В Екатеринбурге продолжат обновление Проспекта космонавтов

В 2023 году был выполнен досрочно ремонт участка магистрали от выезда из Екатеринбурга в направлении Верхней Пышмы до улицы Шефской. В 2024 году работы велись на участке от Шефской до Старых Большевиков, протяженностью 1,5 километра и общей площадью около 41 тысячи квадратных метров. Ремонтируемый в этом году участок немного короче — 1 450 метров, но его площадь больше — 43 738 квадратных метров. Финансирование проекта осуществляется из регионального и муниципального бюджетов и составляет 164 миллиона рублей.