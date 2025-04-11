В Екатеринбурге продолжат обновление Проспекта космонавтов

В Екатеринбурге дорожные службы продолжат работы по обновлению проспекта Космонавтов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Как отмечают эксперты, в прошлые годы в уральской столице уже проводился ремонт улиц, названных в честь прославленных летчиков и пионеров освоения космоса, таких как Бахчиванджи, Гагарина и Циолковского. В текущем сезоне запланировано продолжение реконструкции ключевой транспортной артерии Орджоникидзевского района — проспекта Космонавтов, на участке от улицы Старых Большевиков до Машиностроителей.
С установлением теплой погоды подрядные организации приступят к обновлению дорожного полотна, проведут замену или корректировку колодезных люков и дождеприемников. Помимо этого, на ряде перекрестков будут установлены новые дорожные знаки, а также нанесена термопластиковая разметка.
В 2023 году был выполнен досрочно ремонт участка магистрали от выезда из Екатеринбурга в направлении Верхней Пышмы до улицы Шефской. В 2024 году работы велись на участке от Шефской до Старых Большевиков, протяженностью 1,5 километра и общей площадью около 41 тысячи квадратных метров. Ремонтируемый в этом году участок немного короче — 1 450 метров, но его площадь больше — 43 738 квадратных метров. Финансирование проекта осуществляется из регионального и муниципального бюджетов и составляет 164 миллиона рублей.