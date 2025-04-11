Подмосковные врачи удалили у подростка 14 лишних зубов

«В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля на плановое лечение поступил 15-летний подросток с неправильным прикусом. После тщательного обследования, включающего консультации с ортодонтом, челюстно-лицевым хирургом и мультиспиральную компьютерную тамографию челюсти врачи обнаружили у мальчика 14 лишних зубов. Пациент был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии для проведения оперативного вмешательства», — отметили в пресс-службе ведомства.