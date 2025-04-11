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Подмосковные врачи удалили у подростка 14 лишних зубов

Врачи центра имени Рошаля удалили у подростка 14 лишних зубов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля удалили 14 лишних зубов, обнаруженных после проведения компьютерной томографии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля на плановое лечение поступил 15-летний подросток с неправильным прикусом. После тщательного обследования, включающего консультации с ортодонтом, челюстно-лицевым хирургом и мультиспиральную компьютерную тамографию челюсти врачи обнаружили у мальчика 14 лишних зубов. Пациент был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии для проведения оперативного вмешательства», — отметили в пресс-службе ведомства.

По словам челюстно-лицевого хирурга Сергея Вардугина, такая врожденная патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала задержку роста средних зубов.

«Под общей анестезией мы провели мальчику операцию по удалению зубов. Благодаря опыту команды операция длилась два часа и прошла успешно», — сказал Вардугин, слова которого приводятся в сообщении.

На данным момент юноша готовится к выписке. После полного восстановления ему предстоит курс консервативного лечения у ортодонта для окончательной коррекции прикуса.