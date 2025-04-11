Подмосковные врачи удалили у подростка 14 лишних зубов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля удалили 14 лишних зубов, обнаруженных после проведения компьютерной томографии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
«В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля на плановое лечение поступил 15-летний подросток с неправильным прикусом. После тщательного обследования, включающего консультации с ортодонтом, челюстно-лицевым хирургом и мультиспиральную компьютерную тамографию челюсти врачи обнаружили у мальчика 14 лишних зубов. Пациент был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии для проведения оперативного вмешательства», — отметили в пресс-службе ведомства.
По словам челюстно-лицевого хирурга Сергея Вардугина, такая врожденная патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала задержку роста средних зубов.
«Под общей анестезией мы провели мальчику операцию по удалению зубов. Благодаря опыту команды операция длилась два часа и прошла успешно», — сказал Вардугин, слова которого приводятся в сообщении.
На данным момент юноша готовится к выписке. После полного восстановления ему предстоит курс консервативного лечения у ортодонта для окончательной коррекции прикуса.