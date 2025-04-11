Завершилась церемония прощания с Пашей Техником

Поклонники рэпера, подняв вверх цветы, на протяжении всей церемонии скандировали «Паша Техник!» у входа в храм. За территорией церкви собрались огромные очереди из желающих проститься с Техником, многие пытались перелезть через забор, чтобы попасть на территорию. Сотрудники правоохранительных органов дежурили у места прощания, позднее приехал ОМОН. Толпу призывали вести себя тише и спокойнее.