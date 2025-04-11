Завершилась церемония прощания с Пашей Техником

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) завершилась в столичном храме Петра и Павла в Лефортово, передает корреспондент РИА Новости.
В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался.
Проводить в последний путь Техника пришли более тысячи людей — поклонники, родные, друзья рэпера, среди них родители Техника, его бывшая жена Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэперы Metox (Алексей Самсонов) и Птаха (Давид Нуриев) и другие.
Поклонники рэпера, подняв вверх цветы, на протяжении всей церемонии скандировали «Паша Техник!» у входа в храм. За территорией церкви собрались огромные очереди из желающих проститься с Техником, многие пытались перелезть через забор, чтобы попасть на территорию. Сотрудники правоохранительных органов дежурили у места прощания, позднее приехал ОМОН. Толпу призывали вести себя тише и спокойнее.
Как только с территории храма выехала машина с гробом Паши Техника, толпа начала скандировать его имя. После прощания рэпера похоронят на Николо-Архангельском кладбище.
Паша Техник — российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.