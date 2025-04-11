Создан выявляющий ранние стадии болезни Паркинсона РНК-тест

Последующие его проверки показали, что он позволяет выявлять заболевание с 86% вероятностью еще до того, как у пациентов появятся первые видимые признаки его развития. В этом отношении он превосходит все существующие клинические системы, при этом подобные замеры значительно проще и быстрее осуществить. В перспективе, как надеются израильские биологи, их разработка сделает диагностику болезни Паркинсона более массовой и доступной для широких слоев населения.