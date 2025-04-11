Власти сказали, что торговый центр Avia Mall откроется в «Минск-Мире» в мае 2025

По его словам, открытие подобного крупного ТЦ требует от застройщика тщательной проработки всех аспектов, в том числе юридических, которые касаются арендных отношений, а также соблюдения норм и стандартов безопасности, выполнения требований законодательства. Вихренко отметил, что данный процесс небыстрый и трудозатратный.