Власти сказали, что торговый центр Avia Mall откроется в «Минск-Мире» в мае 2025 года. Подробности озвучил заместитель главы администрации Октябрьского района Денис Вихренко. Информация опубликована в официальном телеграм-канале Октябрьского района Минска.
По его словам, открытие подобного крупного ТЦ требует от застройщика тщательной проработки всех аспектов, в том числе юридических, которые касаются арендных отношений, а также соблюдения норм и стандартов безопасности, выполнения требований законодательства. Вихренко отметил, что данный процесс небыстрый и трудозатратный.
Замглавы администрации уточнил, что застройщиком ведется работа по координации деятельности арендаторов, которые проводят переобустройство и перепланировку арендных площадей внутри торгового центра Avia Mall.
— Якорным арендатором в нем выступит ООО «Гринрозница», — уточнил Денис Вихренко.
Он обратил внимание, что открытие торгового центра в «Минск-Мире» запланировано на май 2025 года.
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