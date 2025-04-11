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Над Землёй 12 апреля взойдёт Розовая Луна

Первое весеннее полнолуние в Северном полушарии наступит 12 апреля — над Землёй взойдёт так называемая Розовая Луна.

Источник: Башинформ

Как сообщается в телеграм-канале «Метеовести: о погоде и не только», в зависимости от атмосферы спутник на короткое время может показаться розоватым. Однако апрельское полнолуние получило название не из-за такого природного феномена, а из-за цветения растения Phlox subulata (флокс шиловидный, или розовый мох), что растёт на востоке Северной Америки.

Отмечается, что апрельское полнолуние также называют «пасхальным», потому что оно используется для определения даты Пасхи, в этом году главный христианский праздник выпадает на 20 апреля.