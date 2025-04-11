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Спецпосланник Уиткофф приехал в Большую хоральную синагогу

Большую хоральную синагогу закрыли на два часа 11 апреля, чтобы встретить высокопоставленного гостя. По данным Фонтанки, туда прибыл специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

В синагоге нашему журналисту эту информацию подтвердили.

Напомним, нашу синагогу высокопоставленные гости из Белого дома посещают не впервые. Во время визита в Петербург в 2002 году Джордж Буш побывал в Большой хоральной синагоге, чтобы убедиться в том, что в России есть свобода вероисповедания.

11 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Петербург. ТАСС передавал, что в гостинице «Гранд Отель Европа» на Михайловской улице его встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который с февраля выступает спецпредставителем российского президента. В Петербурге находится и Владимир Путин. Будет ли встреча президента с Уиткоффом — неизвестно, Песков не стал подтверждать эту информацию.