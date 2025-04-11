Спецпосланник Уиткофф приехал в Большую хоральную синагогу

11 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Петербург. ТАСС передавал, что в гостинице «Гранд Отель Европа» на Михайловской улице его встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который с февраля выступает спецпредставителем российского президента. В Петербурге находится и Владимир Путин. Будет ли встреча президента с Уиткоффом — неизвестно, Песков не стал подтверждать эту информацию.