Военный опыт — для мирного производства

Красная армия, продолжая наступление, нанесла новые удары по врагу. Войска 3-го Украинского фронта овладели на территории Австрии городом Санкт-Пельтен. Войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта окружили и разгромили группу немецких войск, пытавшуюся отступить от Вены на север, и овладели городами Корнейбург и Флоридсдорф.
Большая победа все ближе. Публикуются приказы Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза И. В. Сталина командующему войсками 3-го Украинского фронта Маршалу Советского Союза Ф. И. Толбухину, командующему войсками 2-го Украинского фронта Маршалу Советского Союза Р. Я. Малиновскому об объявлении благодарности руководимым ими войскам, награждении орденами отличившихся и проведении салюта в честь доблестных войск.
Сообщается о предстоящей поездке, по приглашению президента Г. Трумэна, народного комиссара иностранных дел В. М. Молотова в США. Глава внешнеполитического ведомства СССР посетит Вашингтон, а затем примет участие в работе конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско.
Народный комиссар танковой промышленности СССР В. Малышев публикует свою статью о новом соцсоревновании в промышленном секторе «О некоторых вопросах организации производства». «Новым в стахановском движении является укрупнение мелких бригад, участков и цехов, высвобождающее часть командного состава и квалифицированных рабочих, — пишет нарком. — Инициативу в этом отношении проявил бригадир сварщиков бронекорпусного завода Егор Агарков. Благодаря слиянию двух бригад электросварщиков и объединению двух смежных участков здесь удалось высвободить 3 сменных мастеров, одного старшего мастера, 4 бригадиров и 8 электросварщиков и слесарей. При этом выпуск башен для танков на этом участке поднялся в 2 ½ раза. В короткий срок почин Егора Агаркова нашел широкое распространение на танковых заводах и приобрел государственное значение…» Именно такие почины помогли ускорить приближение Победы.
«Никогда у нас не начинались полевые работы так дружно, как в нынешнюю весну, — сказал секретарь Суджанского райкома партии тов. Федосюткин. — И все так пошло благодаря звеньевой организации труда. Звеньев в нашем районе 1131. Вся земля поделена на участки и распределена по звеньям. Работаем так уже не первый год. Но звенья стали крепкими, постоянными с прошлого года, потому что только в прошлом году мы наладили учет их работы, учет собранного ими урожая и только в прошлом году стали начислять дополнительную оплату за перевыполнение плана урожайности». О посевной в Суджанском районе Курской области рассказывает статья «Колхозное звено на поле». Но не везде все гладко: в Туркмении выявляются факты пренебрежения агротехникой — об этом пишет корреспондент «Правды» А. Ивахненко.
Проблемы есть и их не замалчивают. Экономику страны предстоит ускоренно переводить с военных на мирные рельсы. «Правда» делает акцент на внедрении в производство методов рационализации, эффективное использование ресурсов, необходимость планирования и контроля качества. Критикуются формализм в решениях, пренебрежение нуждами населения. Что это даст? Ну, к примеру, военное распределение товаров по карточкам в СССР отменят уже в конце 1947 года, раньше, чем в Великобритании: там это сделают только в 1954 году. Предлагаем ознакомиться с одной из статей на эту тему.
Увеличить выпуск товаров широкого потребления
Неоценимым практическим опытом обогатились в период Отечественной войны работники советской промышленности. Они выходили победителями из самых сложных положений. Этому способствовала большевистская инициатива хозяйственных руководителей, партийных и советских организаций, передовиков производства — стахановцев, многостаночников, рационализаторов, людей творческой мысли, подсказавших сотням и тысячам предприятий действенные средства для непрерывного увеличения выпуска боевой продукции. Новаторское предложение, оправдавшее себя на одном заводе, быстро находит широчайшее распространение. Давно ли в печати появилось первое сообщение о методе бригадира Егора Агаркова? А сейчас этот метод — с большой пользой для дела — применяется на предприятиях в различных отраслях промышленности.
Богатейший опыт, накопленный военными заводами в борьбе за повышение производительности труда, за высокое качество продукции и снижение ее себестоимости, в борьбе за изыскание новых источников сырья и экономию топлива, электроэнергии и материалов, — этот опыт может и должен быть использован местной промышленностью и промысловой кооперацией, чтобы резко расширить выпуск изделий для населения.
Работники, обслуживающие запросы и потребности трудящихся, творят большое, почетное дело. Партия и правительство в самые напряженные периоды Отечественной войны проявляли заботу об интересах тружеников советского тыла. Тем более должна быть ощутительна эта забота сейчас, когда мы находимся накануне победы.
Если руководители крупного завода, в цехах которого стоят сотни станков, озабочены тем, чтобы все они были как можно лучше использованы, то на предприятиях местной промышленности, где станки исчисляются единицами, эта задача стоит еще более остро. Если на многотысячном заводе, изготовляющем боевую технику для Красной армии, мобилизуют на месте все резервы, чтобы разгрузить государство от лишних забот, то во много раз больше усилий, находчивости и изобретательности должен проявлять руководитель промысловой артели или местной фабрики, не получающих фондов в централизованном порядке.
Разумеется, усилия работников местной промышленности и промысловой кооперации должны быть поддержаны местными партийными и советскими организациями. Бюро многих горкомов и райкомов партии, исполкомы Советов депутатов трудящихся обсуждают на своих заседаниях, — хотя не так часто, как следовало бы, — вопросы о производстве товаров широкого потребления, принимают важные решения. Но этим решениям не всегда хватает конкретности и широкой перспективы. Недостаточно указать директору завода, что он плохо справляется со своими обязанностями. Надо тщательно выяснить, какие у него помехи, помочь ему, привлечь, если надо, опытных консультантов, которые имеются в каждом городе. Почему бы не собрать старожилов, чтобы воскресить забытые в данной области или крае промыслы? Почему бы не посоветоваться с людьми науки, как лучше использовать местные природные богатства?
И в мирное время, и сейчас, в дни войны, на фабриках и заводах имеются большие отходы. Часть из них поступает для переработки в цехи, выпускающие изделия для своих же рабочих, но другая часть лежит без движения. Кое-где отходы просто выбрасывают на свалку. Есть такие директора, которые сами не используют отходов своего производства и в то же время упорно отказываются передавать эти отходы местной промышленности или промкооперации. Ни себе, ни другим! Это — не государственный подход. Руководитель завода, заинтересованный в том, чтобы его рабочие, служащие, инженерно-технические работники были обеспечены предметами домашнего обихода, не будет ждать, пока к нему явятся с просьбой отпустить некоторое количество отходов, а сам свяжется с артелью и, если потребуется, поможет доставить туда эти отходы. Тогда прекратятся жалобы на нехватку сырья, жалобы, в потоке которых не всегда разберешь, в чем истинная причина отставания того или иного предприятия, выпускающего товары для населения.
Острую нужду в этих товарах испытывают освобожденные районы, население которых ограблено и разорено гитлеровскими бандитами. Большая работа уже проведена на Украине, в советской Литве, в Крыму. В Днепропетровске, например, работают 80 промартелей, возобновили деятельность райпромкомбинаты. В нынешнем году резко увеличивается производство строительных материалов, галантереи, организуется выпуск гончарной посуды, мыла, лаков, красок, расширяется сеть мастерских по ремонту одежды, обуви, мебели. В Литовской ССР восстановлено 120 промысловых артелей и 75 мастерских бытового обслуживания. Промысловая кооперация республики выпустит в 1945 году на 60 миллионов рублей товаров широкого потребления.
Следует твердо усвоить, что при планировании производства товаров широкого потребления должны быть учтены те изделия, в которых особенно нуждаются потребители. Но как раз эта сторона часто не учитывается местной промышленностью. 1-й механический завод Москворецкого треста г. Москвы получил заказ на кровати, ложки, замки, миски, кремни для зажигалок. И, оказывается, что не кровати или посуда, а именно кремни составляют три четверти всего плана завода. Это и менее трудоемкое изделие, и весьма прибыльное. 6 рабочих, изготовляющих кремни, обеспечивают выполнение 75 процентов задания! С благословения треста директор предприятия и предпочел стать на этот легкий путь.
Строгий контроль нужно установить и за качеством товаров. Наркомат Госконтроля РСФСР, обследовавший недавно ряд предприятий местной промышленности и промысловой кооперации, обнаружил далеко не единичные случаи выпуска бракованных изделий. Тульская артель «Счастливое детство» выпускала черные платья, сшитые белыми нитками, карабулакская артель в Саратове — туфли, из которых одна желтого, а другая — коричневого цвета. К сожалению, подобные факты нередко остаются безнаказанными.
В принятом недавно постановлении Совнарком РСФСР запрещает предприятиям местной промышленности, артелям промысловой кооперации и кооперации инвалидов выпускать продукцию без маркировки. Их изделия должны полностью отвечать техническим условиям и образцам, утвержденным специальными комиссиями в составе заместителя председателя областного, краевого исполкома, совнаркома автономной республики и представителей промышленных и торговых организаций.
Поскольку возможно, производить все на месте, избегая дальних перевозок, снабжать население все большим количеством товаров широкого потребления, — такова задача местных организаций. Вместе с Наркоматами легкой, текстильной, пищевой и других отраслей промышленности упорно работать над удовлетворением потребностей населения в предметах широкого потребления. Это — задача большой государственной важности.
Автор: Иван Егоров, редактор интернет-сайта газеты «Правда».