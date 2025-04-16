Военный опыт — для мирного производства

И в мирное время, и сейчас, в дни войны, на фабриках и заводах имеются большие отходы. Часть из них поступает для переработки в цехи, выпускающие изделия для своих же рабочих, но другая часть лежит без движения. Кое-где отходы просто выбрасывают на свалку. Есть такие директора, которые сами не используют отходов своего производства и в то же время упорно отказываются передавать эти отходы местной промышленности или промкооперации. Ни себе, ни другим! Это — не государственный подход. Руководитель завода, заинтересованный в том, чтобы его рабочие, служащие, инженерно-технические работники были обеспечены предметами домашнего обихода, не будет ждать, пока к нему явятся с просьбой отпустить некоторое количество отходов, а сам свяжется с артелью и, если потребуется, поможет доставить туда эти отходы. Тогда прекратятся жалобы на нехватку сырья, жалобы, в потоке которых не всегда разберешь, в чем истинная причина отставания того или иного предприятия, выпускающего товары для населения.