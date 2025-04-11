В Ростовской области на благоустройство общественных пространств выделили 540 млн

К ноябрю в Волгодонске планируют завершить благоустройство сквера «Дружба». На эти цели по поручению врио губернатора было выделено 110 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Сейчас в планах заменить недобросовестного подрядчика, обновить фонтан, уложить асфальт, установить фонари, скамейки, высадить растения и подвести инженерные коммуникации.
Кроме Волгодонска средства на благоустройство общественных территорий выделили и селу Займо-Обрыв, и хутору Савдя, и станице Советской, и селам в Неклиновском и Семикаракорском районах. В общей сложности на благоустройство потратят 540 миллионов рублей.