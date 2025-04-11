В Ростовской области на благоустройство общественных пространств выделили 540 млн

Кроме Волгодонска средства на благоустройство общественных территорий выделили и селу Займо-Обрыв, и хутору Савдя, и станице Советской, и селам в Неклиновском и Семикаракорском районах. В общей сложности на благоустройство потратят 540 миллионов рублей.