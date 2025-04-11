Омичи заметили в небе тяжелый транспортный самолет

В пятницу, 11 апреля, в небе над Омском показался необычный самолет. Нечасто местные жители могут увидеть Ил-76. О том, что горожане наблюдали судно именно такой марки, рассказали в аэропорту им. Д. М. Карбышева изданию Om1.
С какой целью тяжелый транспортный самолет прибыл в регион — в воздушной гавани не уточнили. По утверждению омичей, огромный летательный аппарат заходил на посадку. Его наблюдали в районе 8:25.
«Два года назад в Омске был замечен такой же самолет, тогда он привозил на ремонт вертолет Ми-8», — сообщило издание.
Отметим, что речь идет о первом в истории СССР военно-транспортном судне с турбореактивными двигателями. В 2010 году его производство перенесли из Ташкента в Ульяновск.
Ранее «КП Омск» рассказала о появлении в местном аэропорту широкофлюзеляжного Airbus A330.