Ж/д переезд на пути в спальный район перекроют в Челябинске

В Челябинске на несколько часов перекроют движение через железнодорожный переезд на пути в микрорайон Чурилово. Об этом сообщили в администрации города.
Во вторник, 15 апреля, на переезде будут менять рельсы. Из-за этого и без того загруженная дорога в спальный район может превратиться в сплошную пробку.
«С 14:30 до 18:20 будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением работ организации “Чуриловская дистанция пути” по смене рельсовых плетей на железнодорожном переезде 35 км ПК 8 перегона п. Восточный — Чурилово», — проинформировали в администрации Челябинска.
Водителям предлагают объезжать перекрытый участок по Копейскому шоссе, улицам Енисейской, Рождественского, проспекту Ленина и Линейной.