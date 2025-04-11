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Ж/д переезд на пути в спальный район перекроют в Челябинске

В Челябинске на ремонт закроют железнодорожный переезд на пути в микрорайон Чурилово.

Источник: ЕАН

В Челябинске на несколько часов перекроют движение через железнодорожный переезд на пути в микрорайон Чурилово. Об этом сообщили в администрации города.

Во вторник, 15 апреля, на переезде будут менять рельсы. Из-за этого и без того загруженная дорога в спальный район может превратиться в сплошную пробку.

«С 14:30 до 18:20 будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением работ организации “Чуриловская дистанция пути” по смене рельсовых плетей на железнодорожном переезде 35 км ПК 8 перегона п. Восточный — Чурилово», — проинформировали в администрации Челябинска.

Водителям предлагают объезжать перекрытый участок по Копейскому шоссе, улицам Енисейской, Рождественского, проспекту Ленина и Линейной.