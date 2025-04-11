Впервые зафиксированы повторяющиеся вспышки от пробудившейся черной дыры

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Недавно пробудившаяся сверхмассивная черная дыра в центре галактики SDSS1335+0728 начала вырабатывать квазипериодические вспышки с интервалом в четыре-пять дней примерно раз в месяц. Наблюдения за этими вспышками помогут ученым раскрыть механизмы их появления, сообщила пресс-служба Европейского космического агентства.
«Это редкое событие дало нам возможность впервые проследить за переменами в поведении пробуждающейся сверхмассивной черной дыры в режиме реального времени при помощи целого набора телескопов. Пока мы зафиксировали лишь несколько подобных вспышек с момента пробуждения SDSS1335+0728 в 2019 году и не можем сказать, что их порождает», — пояснила научный сотрудник Университета Вальпараисо (Чили) Лорена Эрнандес-Гарсия, чьи слова приводит пресс-служба ESO.
Эрнандес-Гарсия и ее коллеги совершили это открытие при наблюдениях за близкой к нам галактикой SDSS1335+0728, которая расположена в созвездии Девы и удалена от Земли на расстояние примерно в 330 млн световых лет. До недавнего времени этот объект, представляющий собой относительно небольшую эллиптическую галактику, не привлекал внимания астрономов и не проявлял видимых признаков активности.
В декабре 2019 года эта ситуация изменилась, когда автоматизированная установка ZTF, подключенная к телескопу имени Самуэля Ошина в американской Паломарской обсерватории, зафиксировала резкие изменения в яркости свечения SDSS1335+0728. В 2024 году ученые открыли свидетельства того, что эти колебания могли быть порождены пробуждением сверхмассивной черной дыры в ее центре, что сделало ее особенно интересной для наблюдений.
Последующие наблюдения за данной галактикой показали, что ее пробуждающаяся черная дыра начала порождать серии квазипериодических вспышек рентгена и других форм электромагнитного излучения с интервалом примерно в четыре-пять дней, которые при этом повторялись каждый месяц. Сила и другие параметры этих вспышек значительным образом меняются от одного к другому всплеску активности, что говорит о сложном механизме их возникновения.
Как предполагают астрономы, черную дыру в центре галактики SDSS1335+0728 окружает «качающийся» плотный диск из раскаленной материи, через который периодически пролетает один или несколько объектов, вращающихся вокруг нее. Эти пролеты порождают ударные волны, которые вырабатывают необычно мощные и долгие вспышки рентгена, с аналогами которых ученые в прошлом не сталкивались. Последующие наблюдения за данной черной дырой, как надеются Эрнандес-Гарсия и ее коллеги, дадут ответ на данный вопрос.