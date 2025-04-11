Впервые зафиксированы повторяющиеся вспышки от пробудившейся черной дыры

Последующие наблюдения за данной галактикой показали, что ее пробуждающаяся черная дыра начала порождать серии квазипериодических вспышек рентгена и других форм электромагнитного излучения с интервалом примерно в четыре-пять дней, которые при этом повторялись каждый месяц. Сила и другие параметры этих вспышек значительным образом меняются от одного к другому всплеску активности, что говорит о сложном механизме их возникновения.