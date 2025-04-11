Челябинские узники концлагерей получат единоразовые выплаты

85 жителей Челябинска, переживших в детстве ужасы нацистских лагерей, получат единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
— На сегодняшний день на территории нашего города проживают 85 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. В связи с памятной датой каждый из них получит единовременное социальное пособие в размере 5 тысяч рублей из городского бюджета, — уточнили в мэрии Челябинска.
Выплаты приурочены к восстанию в Бухенвальде 11 апреля 1945 года, когда заключенные ценой невероятного мужества освободились сами и спасли тысячи жизней. Сегодня их истории стали уроками стойкости для молодежи.
Всего за годы войны через более чем тысячу концлагерей на территории Германии и оккупированных стран прошли 20 миллионов человек, включая 5 миллионов граждан СССР. В Челябинске живут последние свидетели тех событий — их средний возраст превышает 90 лет.
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля. В этот день памятные мероприятия проходят по всему миру. Различные фонды и организации, которые заняты сохранением исторической памяти, устраивают возложение цветов и венков к местам захоронения жертв фашизма.