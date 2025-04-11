В омских школах начались Всероссийские проверочные работы

Как отметили в министерстве образования, Всероссийские проверочные работы пройдут в омских школах с 11 апреля по 16 мая, но конкретные даты каждая образовательная организация определяет самостоятельно. В 2025 году ВПР напишут все ученики 4−8 классов и 10 класса. Ученики с особыми возможностями здоровья будут писать проверочные работы с согласия родителей.