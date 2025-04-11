В омских школах начались Всероссийские проверочные работы

Сегодня, 11 апреля, омские школьники приступили к написанию Всероссийских проверочных работ. Их итоги покажут уровень и качество подготовки учеников, также результаты проверочных работ повлияют на итоговые оценки за год.
Как отметили в министерстве образования, Всероссийские проверочные работы пройдут в омских школах с 11 апреля по 16 мая, но конкретные даты каждая образовательная организация определяет самостоятельно. В 2025 году ВПР напишут все ученики 4−8 классов и 10 класса. Ученики с особыми возможностями здоровья будут писать проверочные работы с согласия родителей.
Ученики 4-х классов напишут ВПР по двум обязательным предметам: русскому языку и математике, и одному из предметов на выбор: окружающему миру, литературному чтению или иностранному языку.
С пятого класса задача усложнится. В стандартах написания ВПР для старшеклассников, помимо обязательных русского языка и математики, два предмета на основе случайного выбора: один из социально-гуманитарного и один из естественнонаучного циклов. Предметы на основе случайного выбора распределяются федеральным организатором.
В целом участниками ВПР в этом году станут более 100 тысяч учеников из 682 школ Омска и всех муниципальных районов Омской области.