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Космонавту Николаю Чубу присвоят звание почетного гражданина Новочеркасска

Николай Чуб стал первым жителем Новочеркасска, кто побывал в космосе.

Источник: Комсомольская правда

Донскому космонавту Николаю Чубу собираются присвоить звание почетного гражданина Новочеркасска. Его кандидатуру утвердили на заседании комиссии по рассмотрению кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин Новочеркасска». Об этом сообщили в местной Думе.

Николай Чуб является уроженцем Новочеркасска. Он первый из казачьей станицы осуществил полет в космос. 13 лет назад он принял участие в конкурсе по отбору космонавтов России и прошел.

Теперь решение о присвоении Николаю Чубу звания рассмотрят на заседании постоянной комиссии городской Думы Новочеркасска.