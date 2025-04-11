Космонавту Николаю Чубу присвоят звание почетного гражданина Новочеркасска

Донскому космонавту Николаю Чубу собираются присвоить звание почетного гражданина Новочеркасска. Его кандидатуру утвердили на заседании комиссии по рассмотрению кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин Новочеркасска». Об этом сообщили в местной Думе.
Николай Чуб является уроженцем Новочеркасска. Он первый из казачьей станицы осуществил полет в космос. 13 лет назад он принял участие в конкурсе по отбору космонавтов России и прошел.
Теперь решение о присвоении Николаю Чубу звания рассмотрят на заседании постоянной комиссии городской Думы Новочеркасска.