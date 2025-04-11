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Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» получил образовательную лицензию

С этого года наличие такой лицензии стало обязательным.

Источник: Время

Футбольный клуб «Пари НН» получил образовательную лицензию, сообщил его гендиректор Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

По его словам, это важный шаг соответствия новым требованиям Российского футбольного союза (РФС).

«С этого года наличие такой лицензии становится обязательным. Это не просто бумажка с печатями и подписью. Проведена большая работа по приведению в соответствие объектов нашей футбольной академии. А также написана и утверждена собственная образовательная программа», — рассказал Мелик-Гусейнов.

Ранее ФК «Пари НН» сделал официальное заявление после избиения Антона Мухина во Владивостоке.