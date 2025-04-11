Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» получил образовательную лицензию

«С этого года наличие такой лицензии становится обязательным. Это не просто бумажка с печатями и подписью. Проведена большая работа по приведению в соответствие объектов нашей футбольной академии. А также написана и утверждена собственная образовательная программа», — рассказал Мелик-Гусейнов.