Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» получил образовательную лицензию

Футбольный клуб «Пари НН» получил образовательную лицензию, сообщил его гендиректор Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.
По его словам, это важный шаг соответствия новым требованиям Российского футбольного союза (РФС).
«С этого года наличие такой лицензии становится обязательным. Это не просто бумажка с печатями и подписью. Проведена большая работа по приведению в соответствие объектов нашей футбольной академии. А также написана и утверждена собственная образовательная программа», — рассказал Мелик-Гусейнов.
Ранее ФК «Пари НН» сделал официальное заявление после избиения Антона Мухина во Владивостоке.