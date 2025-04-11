В Узбекистане будут штрафовать за движение по автобусным полосам и тротуарам

В Кодекс об административной ответственности внесли поправки, направленные на обеспечение безопасности движения на дорогах и повышение эффективности использования общественного транспорта.
Новые нормы предусматривают введение ответственности для водителей автотранспорта за движение по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, «зеленым» зонам, прилегающим к указанным объектам, на выделенных полосах для общественного транспорта.
Согласно дополнениям, водителей, выезжающих на полосы, выделенные для курсирования автобусов и маршрутных такси, будут штрафовать на 1 БРВ — 375 тысяч сумов за первое нарушение.
В случае повторного правонарушения в течение одного года после административного взыскания будет накладываться штраф в размере 3 БРВ (1,13 млн сумов).
Вместе с тем административная ответственность устанавливается за движение транспортных средств по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам и зеленым насаждениям.
Также предусматривается установление административной ответственности за установку незаконных заграждений и иных устройств, препятствующих движению участников дорожного движения.