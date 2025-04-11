В Узбекистане будут штрафовать за движение по автобусным полосам и тротуарам

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане вводят штрафы для водителей за движение транспортных средств по полосам, выделенным для движения общественного транспорта. Также запрещено движение по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, сообщает министерство юстиции.