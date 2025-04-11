Мизулина в Уфе высказалась о школьном буллинге

На седьмом школьном форуме «Взлетай!» в Уфе директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в формате видеоконференции подняла актуальную проблему бездействия образовательных учреждений при случаях травли среди учащихся. По ее словам, анализ обращений детей и родителей, столкнувшихся с буллингом, показывает, что школы часто предпочитают замалчивать конфликты, чтобы сохранить положительный имидж учреждения.
Мизулина отметила, что подобная позиция администраций школ находит поддержку у комиссий по делам несовершеннолетних и подразделений по работе с несовершеннолетними. Эксперт считает необходимым пересмотреть существующую систему рейтингов образовательных организаций либо полностью отказаться от такой практики оценки, поскольку она провоцирует сокрытие проблем.
Хотя проблема школьной травли существует давно, современная ситуация имеет новые опасные особенности. По словам Мизулиной, сегодня буллинг часто организуют специально для создания контента с унижением жертв, который затем распространяется в интернете. При этом эксперт убеждена, что решать такие ситуации должны в первую очередь педагогические коллективы, как это практиковалось ранее.
Особую тревогу вызывает отсутствие у подростков осознания возможных правовых последствий своих действий. Как подчеркнула Мизулина, традиционные меры административного и уголовного воздействия не оказывают должного влияния на современную молодежь, что требует поиска новых подходов к профилактической работе с несовершеннолетними.
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