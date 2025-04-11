Мизулина в Уфе высказалась о школьном буллинге

Хотя проблема школьной травли существует давно, современная ситуация имеет новые опасные особенности. По словам Мизулиной, сегодня буллинг часто организуют специально для создания контента с унижением жертв, который затем распространяется в интернете. При этом эксперт убеждена, что решать такие ситуации должны в первую очередь педагогические коллективы, как это практиковалось ранее.